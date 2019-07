NBA, anche Lillard non va ai Mondiali

Il Team USA continua a perdere i pezzi. Tantissime le stelle NBA che stanno annunciando il proprio forfait. Gli ultimi due ad aver rinunciato a partecipare ai prossimi Mondiali (in programma a partire dal 31 agosto in CIna) sono Lillard e DeRozan.

Pesante soprattutto il forfait di Lillard. L'asso dei Portland Trail Blazers era indicato come una delle colonne della squadra a stelle e strisce. In dubbio anche la presenza di un altro elemento di grande peso come Love.

SPORTAL.IT | 24-07-2019 07:51