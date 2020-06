NBA, anche Wall contro la ripresa

L'NBA è pronta a ripartire. Stilato il programma della ripresa, da svolgersi interamente ad Orlando. Eppure cresce anche il numero di stelle contrarie alla scelta del commissioner Silver di concludere la stagione.

"Non penso sia sicuro, capisco il motivo per cui lo stanno facendo. Se fossi integro, non andrei a giocare ad Orlando. Non ci andrei solo per otto partite e poi tornare a casa", le parole di Wall, stella dei Wizards, a The Tuff Juice Podcast. Dopo Irving, anche Wall si schiera dalla parte di chi non vorrebbe la ripresa nelle modalità scelte dall'NBA.

SPORTAL.IT | 17-06-2020 07:53