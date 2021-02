NBA, ansia Lakers per Anthony Davis

Continuano a preoccupare le condizioni di salute della stella dei Los Angeles Lakes, Anthony Davis. Il giocatore da qualche settimana ha un problema al tedine d’Achille e nella sfida contro Denver si è fermato ed è uscito dal campo dolorante e toccandosi proprio il tendine.

Davis non è nemmeno più tornato sul parquet e a fine gara ha detto: “Penso che in qualsiasi altra situazione avrei voluto comunque continuare giocare ma trattandosi del tendine d’Achille è diverso. Se si fosse trattato di un quadricipite o di un dito non avrei avuto problemi a restare in campo, ma davvero non voglio scherzare con il tendine d’Achille”.

OMNISPORT | 15-02-2021 11:19