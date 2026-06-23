NBA, Antetokounmpo a Miami: la maxitrade cambia le gerarchie a Est. Celtics delusi, Knicks preoccupati

Gli Heat chiudono la trade per il fenomeno greco che dice addio ai Bucks dopo mesi tormentati. Fermento a Est, Randle va ai Nets, Trae Young decide di rimanere a Washington

Una notta che potrebbe cambiare, e di molto, i destini della NBA. In attesa dell’inizio della free agency e con il draft ancora alle porte arriva la notizia bomba su Giannis Antetokounmpo. Il greco dopo un lungo braccio di ferro lascia i Milwaukee Bucks e sceglie i Miami Heat per provare a dare l’assalto al titolo. Una mossa che rischia di cambiare profondamente gli scenari della NBA soprattutto a Est con le gerarchie che in vista della prossima stagioni potrebbero riscriversi.

Giannis ha vinto: vola a Miami

Era la sua prima scelta da tempo e alla fine ha avuto ragione lui. Il matrimonio tanto atteso tra Giannis Antetokounmpo e i Miami Heat è ormai celebrato. Nella notte italiana è arrivato l’annuncio della maxitrade che ha portato il fenomeno greco in Florida. Da tempo Giannis spingeva per questa soluzione, i rapporti con i Bucks, che pure hanno fatto di tutto nel corso degli anni per trattenerlo, si erano deteriorati nel corso del tempo. E “The Greek Freak” aveva deciso anche la sua destinazione. Ai Bucks vanno Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr, Kasparas Jakucionis e tre scelte al primo giro compresa la 13esima del 2026, agli Heat oltre a Giannis andrà anche l’esperto Bobby Portis.

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Celtics delusi, New York preoccupata

L’arrivo di Giannis Antetokounmpo alla corte di Eric Spoelstra rischia di cambiare profondamente le gerarchie a est. La mossa degli Heat è chiara, basta guardare i nomi coinvolti nella trade con i Bucks per capire che la franchigia della Florida ha messo sul piatto il suo futuro per provare a vincere subito. Pat Riley cercava da tempo una mossa che riportasse Miami al centro del discorso e ora si gioca tutto con il greco che potrebbe davvero spostare gli equilibri. Ci avevano pensato anche i Boston Celtics che a lungo avevano stuzzicato Milwaukee con varie opzione di trade ma a pesare è stata la volontà del giocatore che aveva scelto Miami come nuova avventura in NBA. Una situazione che viene osservata da vicino anche dai freschi campioni, i New York Knicks, la cui difesa del titolo è appena diventata più difficile.

Randle ai Nets, Claxton ai Bulls

Le grandi manovre in vista del draft di stanotte sono cominciate. E in quest’ottica si spiega la trade a tre squadre che ha coinvolto Chicago Bulls, Brooklyn Nets e Minnesota Timberwolves. Stando a quanto rivelato da Espn, Julius Randle e la scelta numero 28 del draft andranno ai Nets che mandano la chiamata numero 33 a Minnesota e il centro Nic Claxton ai Chicago Bulls che mandano ai T’wolves anche Mo Gueye. Una mossa per la franchigia del Minnesota anche per liberare spazio per firmare Ayo Dosonmu. Ma le operazioni sono cominciate anche sul fronte della free agency con Trae Young che dopo aver declinato la player option nel suo contratto, ha deciso di firmare un accordo a lungo termine con Washington dal valore di 212 milioni in 4 anni.