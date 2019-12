NBA, Antetokounmpo brilla con i Magic

Ben nove le gare di regular season NBA disputate nella notte. Grazie a 32 punti di Antetokoumpo, Minnesota spazza via Orlando (110-101). Rispondono in LA Clippers che, senza Leonard, si affidano a George (36 punti) per battere Indiana (110-99).

Boston fa 10-0 in casa battendo Cleveland (110-88) mentre Toronto, in volata, batte Chicago (93-92). Sacramento sorprende Houston (119-118). New Orleans perde con Detroit (105-103, quattro punti di Melli). Phoenix supera Minnesota (125-109). OKC piega Utah (104-90). Infine Memphis si impone su Golden State (110-102).

SPORTAL.IT | 10-12-2019 07:18