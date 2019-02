In attesa dell'All Star Game, si gioca per la regular season NBA. Nonostante la tripla doppia di James (28 punti, 16 assist e 11 rimbalzi), i LA Lakers perdono con Atlanta (117-113). Bel successo di Boston che, senza Irving, supera Philadelphia (112-109).

Sorride San Antonio che si sbararra di Memphis (108-107, 11 punti per Belinelli). Vittoria anche per Orlando che si impone su New Orleans (118-88). Infine, Golden State ha la meglio nella sfida con Utah (115-108).

SPORTAL.IT | 13-02-2019 07:20