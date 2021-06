NBA: Atlanta vince gara 7, 76ers eliminati

Atlanta è in finale di conference ad Est (se la vedrà con Milwaukee). Gli Hawks si sono imposti 103-96 nella decisiva gara 7, eliminando così i 76ers, testa di serie numero 1 ad Est.

Qualche difficoltà per Young (21 punti), bene Huerter (27) e Gallinari (17). Dall’altra parte non basta un Embiid da 31 punti. “Il mio tiro non c’era ma i miei compagni si sono presentati alla grande”, le parole di Young a ESPN.

I risultati della notte:

PHILADELPHIA 76ERS – ATLANTA HAWKS 96-103 (SERIE 3-4)

PHOENIX SUNS – LOS ANGELES CLIPPERS 120-114 (SERIE 1-0)

OMNISPORT | 21-06-2021 07:08