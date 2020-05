NBA, Ballmer si compra il Forum

Ballmer, proprietario dei LA Clippers, ha ufficializzato l'acquisto del Forum, impianto situato ad Inglewood, in California. L'investimento totale è stato di ben 400 milioni di dollari. Il tutto per creare una nuova casa per gli amati Clippers (dal 1999 giocano allo Staples Center, come i LA Lakers).

Come rivelato dal The Washington Post, Ballmer punta a dar vita ad un nuovo palazzetto per i LA Clippers. L'obiettivo è costruire l'impianto per il 2024. Il costo totale dell'operazione dovrebbe essere attorno al miliardo di dollari.

SPORTAL.IT | 05-05-2020 08:24