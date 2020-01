NBA, bel successo per Belinelli

Complice le finali di Conference in NFL; solo due le gare disputate per la regular season NBA. Bel successo di San Antonio ai danni di Miami (107-102 il finale). Buono l'apporto di Belinelli, autore di 12 punti in 21' di gioco.

Cade, in casa Denver. Indiana si impone 115-107 grazie ai 24 punti di McDermott dalla panchina. Intanto si parla, con insistenza, di Zion Williamson. Il debutto stagionale della stella di New Orleans (out per infortunio fino ad oggi) è stato programmato per il prossimo 22 gennaio, contro San Antonio.

SPORTAL.IT | 20-01-2020 07:48