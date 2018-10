Prosegue la pre-season NBA. Houston strapazza San Antonio (108-93). Per l'azzurro Belinelli, 11 punti in 12' di gioco. Harden chiude con 21 punti. Bel successo di OKC su Atlanta (113-94, non impiegato Westbrook).

Sorride anche Milwaukee che supera Minnesota (125-107). Brilla Atetokounmpo (21 punti con 8/15 dal campo). Infine Utah ha la meglio nella sfida con Portland (123-112, 21 punti di Mitchell, già in grande spolvero).

SPORTAL.IT | 08-10-2018 07:15