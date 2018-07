Marco Belinelli sta per tornare ai Antonio Spurs, dove nel 2014 ha conquistato il titolo NBA. Il cestista di San Giovanni in Persiceto avrebbe già trovato l'intesa con i texani per un biennale da 12 milioni di dollari: lo riporta Espn.

Belinelli, che agli Spurs ritroverà coach Gregg Popovich ed Ettore Messina, lascia i Philadelphia 76ers dopo 5 mesi giocati ad ottimi livelli.

SPORTAL.IT | 01-07-2018 10:10