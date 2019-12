Sei le gare di regular season NBA giocate nella notte. I LA Lakers, privi di Davis, cadono ad Indiana (105-102). James limitato a 20 punti (8/20). Bel successo dei LA Clippers: 120-99 ai danni di Phoenix (20 punti di Leonard).

Charlotte supera Sacramento (110-102) mentre New York ha la meglio nella sfida con Atlanta (143-120). Vittoria anche di Brooklyn su New Orleans (108-101, due punti per Melli). Infine Utah batte Orlando (105-102).

SPORTAL.IT | 18-12-2019 07:14