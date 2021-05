NBA: Big Three da favola, Nets sul 3-1

Prova di forza dei Big Three di Brooklyn. Ben 104 punti complessivi in tre (42 punti Durant, 39 Irving e 23 Harden, con anche 18 assist per il Barba) nel successo in gara 3 su Boston (141-126). Ora la serie vede i Nets avanti 3-1.

Cadono i LA Lakers, battuti da Phoenix (100-92, 2-2 la serie e infortunio a Davis). Bene i LA Clippers: 106-81 su Dallas (2-2 la serie). Infine Atlanta piega New York (113-96, 21 punti di Gallinari) e vola sul 3-1.

I risultati della notte:

LOS ANGELES LAKERS-PHOENIX SUNS 92-100 (SERIE 2-2)

ATLANTA HAWKS-NEW YORK KNICKS 113-96 (SERIE 3-1)

DALLAS – LOS ANGELES CLIPPERS 81-106 (SERIE 2-2)

BOSTON CELTICS – BROOKLYN NETS 126-141 (SERIE 1-3)

OMNISPORT | 31-05-2021 07:15