NBA, Boston allunga la serie con Miami

I Boston Celtics non si arrendono e accorciano nei confronti dei Miami Heat nella finale della Eastern Conference NBA.

Nella ‘bolla’ del Walt Disney World Resort di Orlando, gara 5 si è conclusa con il punteggio di 121-108: ora Miami, che ha quindi fallito la prima occasione per volare in finale, guida per 3-2.

Per i biancoverdi di coach Brad Stevens il successo è arrivato in rimonta grazie ad un secondo tempo impeccabile sul piano difensivo e della produzione offensiva, con ben 41 punti messi a referto nel solo terzo quarto, determinanti per passare da -12 a +12 nel giro di poco più di un quarto d’ora di gioco grazie a un parziale di 13-0.

Celtics trascinati da Jayson Tatum, autore di 17 punti nel terzo quarto: a fine partita il suo score è stato di 31 punti, 10 rimbalzi e 6 assist.

A Miami non bastano i 23 punti di Goran Dragic: nella notte italiana di domenica nuovo match point per gli Heat.

OMNISPORT | 26-09-2020 11:30