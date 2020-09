Nba, Boston raggiunge Miami in finale ad Est. Cadono i Clippers

Saranno i Boston Celtics a contendere ai Miami Heat un posto nelle Nba Finals come rappresentanti della Eastern Confernce. Nella ‘bolla’ di Orlando, i biancoverdi interrompono il sogno del ‘bis’ dei Toronto Raptors nella decisiva gara-7, alla fine di una partita tiratissima chiusa sul 92-87. Miglior giocatore della serata è Jayson Tatum, che trascina i Celtics con una prestazione da 29 punti e 12 rimbalzi.

Boston e Miami si erano affrontate in finale di conference una volta in passato, nel 2012: allora furono gli Heat a spuntarla, con un sofferto 4-3.

Nell’altra partita della notte, i Denver Nuggets annullano il primo match point a disposizione dei Los Angeles Clippers, vincendo in gara-5 per 111-105 grazie soprattutto alla prova maiuscola di Jamal Murray, autore di 26 punti. L.A. resta avanti 3-2 nella serie, nella serata italiana di domenica avrà la seconda chance per chiuderla.

OMNISPORT | 12-09-2020 09:11