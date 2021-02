NBA, Brooklyn senza Durant contro i Lakers

Nella sfida, tutta da seguire, tra i Los Angeles Lakers e i Brooklyn Nets, la stella della squadra di NY, Kevin Durant non ci sarà.

Il giocatore è stato messo k.o a causa di un problema al bicipite femorale della gamba destra che lo ha già tenuto fuori dal terreno di gioco nelle ultime due sfide giocate dai suoi.

Viene così rinviato l’atteso confronto con LeBron James, per quello che per molti altro non sarà che un possibile scenario di quello che vedremo nelle NBA Finals. I Lakers, dal loro lato, dovranno fare a meno di Anthony Davis a causa di un problema al tendine d’Achille.

OMNISPORT | 18-02-2021 10:46