Una sola partita nella notte dei play-off NBA. Milwaukee riesce ad imporsi in gara 6 contro Brooklyn (104-89 il finale), forzando la serie alla decisiva gara 7.

Grande prova di Middleton (38 punti) e Antetokounmpo (30) in casa Bucks. Dall’altra parte non basta un Durant da 32 punti (15/30 dal campo). Per Harden, 16 punti a referto (assente Irving).

I risultati della notte:

MILWAUKEE BUCKS – BROOKLYN NETS 194-89 (SERIE 3-3)

OMNISPORT | 18-06-2021 07:11