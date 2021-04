Nba, buone notizie per Kevin Durant e i Nets

La sconfitta contro i Toronto Raptors non ha permesso ai Nets di agganciare i 76ers in testa alla Eastern Conference, ma la squadra di Nash può comunque sorridere. Infatti, secondo il coach del team di Brooklyn, Kevin Durant potrebbe tornare sul parquet già in settimana, venerdì o al massimo domenica.

Una buona notizia per i Nets, privi anche di James Harden, che salterà probabilmente le restanti partite della regular season per un infortunio muscolare. Kevin Durant, assente dal 18 aprile, giocherà quindi o contro i Boston Centics o con i Suns.

OMNISPORT | 22-04-2021 18:17