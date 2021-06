NBA: capolavoro Phoenix, Los Angeles Lakers eliminati

Phoenix è riuscita nell’impresa. Grazie a 47 punti di uno straordinario Booker (8/10 da tre), i Suns si sono aggiudicati gara 6 (113-100), chiudendo la serie con i LA Lakers, Campioni NBA in carica, sul 4-2.

Non è bastato un James da 29 punti per evitare il tracollo gialloviola (solo 5′ in campo per Davis). Vola al secondo turno anche Denver che piega Portland: 126-115 gara 6 e 4-2 per i Nuggets di Jokic.

I risultati della notte:

LA LAKERS – PHOENIX 100-113 (SERIE 2-4)

PORTLAND – DENVER 115-126 (SERIE 2-4)

OMNISPORT | 04-06-2021 07:39