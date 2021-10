NBA, Carmelo Anthony conquista i Lakers e LeBron James lo loda

25-10-2021 13:48

Carmelo Anthony, nella notte, grazie alla sua prestazione contro Memphis e grazie ai suoi 28 punti è diventato il nono marcatore della storia dell’NBA. Un traguardo non da poco che è stato commentato anche dal compagno di squadra LeBron James.

“Penso che sia sempre più dolce quando vinci e ancora più dolce quando accade in maniera naturale, con la sua qualità. Ha giocato una partita in pieno ritmo. Raggiungere il nono posto di tutti i tempi nella classifica marcatori è qualcosa di speciale. Di solito, quando qualcuno dei miei amici raggiunge questo tipo di risultati, gli scrivo un messaggio o lo chiamo direttamente su Facetime e metto qualcosa sui social media. In questo caso, devo farlo di persona perché ora Melo è il mio compagno di squadra. Lo farò di persona. Ed è speciale anche per me”.

