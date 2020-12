NBA, casi di positività al Covid-19 negli Houston Rockets

Non inizia bene la stagione in casa Houston Rockets. Per la partita inaugurale contro gli Oklahoma City Thunder, Stephen Silas dovrà fare a meno di John Wall, DeMarcus Cousins e con tutta probabilità altri membri del roster a causa di contatti con un giocatore positivo al coronavirus, ossia Ben McLemore.

Ad aggravare la situazione in casa Rockets c’è anche il caso legato a James Harden, pizzicato qualche giorno fa in uno strip club di Houston, infrangendo chiaramente il protocollo della Bolla. Il giocatore nega, ma molti sono i video sul Web dell’accaduto. L’NBA sta indagando, e ancora non si ha una risposta certa e una dinamica chiara dei fatti accaduti.

OMNISPORT | 23-12-2020 23:27