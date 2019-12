NBA Christmas Day, Leonard offusca James

Spettacolo ed emozioni nel classico Christmas Day NBA. Il derby di Los Angeles sorride ai Clippers che si impongono sui Lakers per 111-106. Decisivo il solito Leonard, autore di 35 punti. Per James “solo” 23 punti (9/24 al tiro).

Boston vince a Toronto (118-102) mentre Philadelphia spazza via Milwaukee (121-109). Colpaccio di Golden State che sorprende Houston (116-104, Harden si ferma a 24 punti). Infine New Orleans ha la meglio nella sfida con Denver (112-100, Melli resta in panchina).

SPORTAL.IT | 26-12-2019 08:24