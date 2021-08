Lo scorso aprile, Aldridge aveva deciso di ritirarsi (dopo 15 stagioni in NBA) per problemi al cuore. Ora l’All Star starebbe, secondo ESPN, considerando l’idea di tornare in campo.

A 36 anni, dopo alcune consultazioni mediche, Aldridge sarebbe pronto a capire se ci siano o meno le condizioni per tornare a giocare. Ha fatto faville con le casacche di San Antonio e Portland nel corso della sua lunga carriera.

OMNISPORT | 05-08-2021 06:31