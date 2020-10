Nba, confermata la data del draft

I migliori prospetti del futuro Nba saranno selezionati il 18 novembre prossimo. Confermata la data del draft che però, causa pandemia, si svolgerà in remoto negli studi della Espn a Bristol, in Connecticut. Ci sarà il commissioner Adam Silver ad annunciare le scelte del primo giro, con tutti i giocatori coinvolti collegati in video conferenza. Poi toccherà al vice commissioner Mark Tatum elencare le scelte al secondo giro.

Fra i giocatori selezionabili anche l’azzurro Nico Mannion, che potrebbe così unirsi ai vari Belinelli, Gallinari e Melli.

OMNISPORT | 23-10-2020 11:20