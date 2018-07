NBA, corsa a due per Melo

Continuano le trade in NBA. Il giocatore più chiacchierato del momento è Melo. La 34enne superstar, dopo la notizia del suo mancato accordo con Oklahoma, è alla disperata ricerca di una franchigia, possibilmente da titolo.

I Rockets di coach D'Antoni sono pronti ad accoglierlo ma attenzione ai Miami Heat, decisi ad inserirsi nella corsa a Melo. Come riferito da ESPN, l'ex Knicks è pronto ad ascoltare tutte le proposte per prendere la decisione migliore. L'idea Houston, al momento, intrigherebbe maggiormente, in ottica anello NBA.

SPORTAL.IT | 11-07-2018 07:35