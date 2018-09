NBA, cresce il salary cap

Con una nota ufficiale, l'NBA ha reso noti i salary cap per le prossimi due stagioni agonistiche. Nel 2019/20, sarà pari a 109 milioni di dollari, per l'annata seguente, si salirà ad un totale di 118 milioni di dollari.

Per la stagione in corso, il salary cap è di circa 108 milioni di dollari. Di conseguenza, chiaro il progressivo, ma calmierato, aumento del tetto salariale. Nel lontano 1984/85 (anno in cui è entrato in vigore il tetto salariale massimo per ogni franchigia NBA), il salary cap era pari a circa 3,6 milioni di dollari.

SPORTAL.IT | 18-09-2018 09:10