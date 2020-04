NBA, Cuban: "L'America ha bisogno di sport"

L'NBA sta riflettendo su come e quando tornare in campo. Cuban, proprietario dei Dallas Mavs, è molto chiaro: "Ritorno in campo? Non ho idea. So solo che non correremo rischi", le sue parole riportate da ESPN.

Il numero uno dei Mavs spiega: "L'America ha bisogno di sport. Abbiamo bisogno di qualcosa per cui fare il tifo, abbiamo bisogno di entusiasmarci". L'NBA sta valutando di giocare in un solo posto tutto il resto della stagione. In corsa anche Las Vegas.

SPORTAL.IT | 02-04-2020 07:41