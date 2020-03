NBA, Cuban: "Lo sport è quello di cui abbiamo bisogno"

Negli Stati Uniti la battaglia contro il Covid-19 è in pieno svolgimento. L'NBA è ferma ma la volontà è quella di tornare a giocare, ovviamente quando ci saranno le condizioni per farlo. Ci spera anche Cuban, proprietario dei Dallas Mavs.

"Speriamo che a metà maggio si torni a vivere in maniera normale. Lo sport ha un ruolo importante. Le persone hanno bisogno di qualcosa in cui entusiasmarsi, lo sport è quello di cui abbiamo bisogno in questo momento", le sue parole riportate da ESPN.

SPORTAL.IT | 26-03-2020 07:39