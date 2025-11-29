NBA Cup, Denver fa harakiri contro gli Spurs. Doncic e Reaves spingono i Lakers ed evitano il parquet... scivoloso

Stabilita la griglia dei quarti di finale: gli Spurs eliminano Jokic, i Lakers avanti senza problemi (come OKC). A Est derby tra Magic e Heat

Jokic saluta, Doncic raddoppia. Di più: arriva persino a chiedere che non si debba giocare sul parquet studiato per le partite di NBA Cup, che televisivamente è uno squallore totale (si fatica a intercettare anche la palla: altro che quella arancione utilizzata in Serie A, che tanto fa penare i daltonici…) ma che per un errore della ditta che lo ha realizzato risulta essere anche tanto scivoloso, al punto che la sfida tra Lakers e Mavericks è stata disputata in via eccezionale con il parquet “classico”, cioè quello che solitamente viene utilizzato per le normali partite di regular season. Alla fine però i Lakers la vittoria l’hanno ottenuta lo stesso, e con essa la qualificazione ai quarti di finale del torneo di inizio stagione. Mentre Denver ha fatto harakiri, battuta nello scontro diretto dai San Antonio Spurs.

Denver s’illude troppo presto: San Antonio dilaga nella ripresa

Era questa la partita più attesa dell’ultima tornata di gare che hanno fatto punteggio per la composizione della griglia dei quarti di finale della NBA Cup. A Denver sarebbe bastato vincere contro gli Spurs per garantirsi il primato nel girone C della Western Conference, ma nonostante un vantaggio di 18 punti fatto registrare a inizio terzo quarto Jokic e compagni sono riusciti a farsi rimontare da una squadra che, seppur priva ancora di Victor Wembanyama, ha saputo sfruttare al meglio le sue bocche da fuoco (35 punti per Vassell, 25 per Champagnie).

San Antonio dimostra di poter recitare un ruolo da protagonista anche senza la sua stella indiscussa, ma chiaramente adesso l’asticella è destinata ad alzarsi ulteriormente, visto che l’abbinamento nel quarto di finale la metterà di fronte ai Los Angeles Lakers, che restano una delle franchigie più “calde” del momento.

I Lakers “non scivolano” e si guadagnano i quarti di finale

I Lakers erano già qualificati, ma la vittoria su Dallas per 129-119 ha dato loro la possibilità di garantirsi un accoppiamento (sulla carta) migliore nei quarti. LeBron non ha brillato (solo 13 punti in 34’), ma c’ha pensato la combo Doncic-Reaves a stanare i Mavs, che per l’occasione presentavano il rientrante Anthony Davis (12 punti e 5 rimbalzi, con una buona presenza in difesa).

Doncic di punti ne ha mandati a referto 35 con 11 assist, Reaves ha fatto ancora meglio con 38 punti e un clamoroso 12/15 al tiro. I due hanno un’intesa davvero speciale: hanno scherzato a favore di telecamere, dicendo di odiarsi reciprocamente, ma è evidente che in casa Lakers si respiri un’aria finalmente serena e spensierata. Perché la classifica dopo un mese di stagione è positiva (14 vinte e appena 4 partite perse) e perché la sensazione è che il meglio debba ancora venire.

Anche se a Ovest a comandare ci sono sempre i Thunder (record 19-1), che chiaramente hanno staccato il pass per i quarti di finale, dove affronteranno i Phoenix Suns (avanti come wild card migliore seconda), battuti anche questa notte in volata grazie al solito favoloso Shai Gilgeous-Alexander da 35 punti.

Sarà derby della Florida tra Magic-Heat

A Est la situazione era un po’ meno intricata, ma la sorpresa c’è scappata lo stesso: i Detroit Pistons sono incappati nella seconda sconfitta consecutiva dopo una striscia di 13 vittorie filate, e così a qualificarsi per i quarti di finale sono proprio gli Orlando Magic, capaci di aggrapparsi ai 37 punti di un favoloso Desmond Bane.

I Magic sfideranno ora i Miami Heat di Simone Fontecchio in un derby tutto targato Florida che promette scintille: Miami ha strappato la cosiddetta “wild card” a Est, cioè è risultata la migliore seconda (c’erano in ballo anche i Cavaliers).

L’ultima sfida vedrà opposti la rivelazione di inizio stagione a Est, vale a dire i Toronto Raptors, contro i New York Knicks, che nella notte hanno superato i Milwaukee Bucks nonostante Doc Rivers avesse nuovamente a disposizione Giannis Antetokounmpo, costretto a restare fuori nelle scorse partite per un problema all’inguine. I quarti di finale di NBA Cup si giocheranno il 9/10 dicembre.