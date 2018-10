NBA, Curry ne segna 51

Nella notte, brilla Steph Curry. L'asso dei Warriors mette a segno ben 51 punti nella vittoria di Golden State su Washington (144-122). Impressionante la precisione del "30" da tre: 11/16 al tiro. Primo sorriso anche per LeBron James. I suoi LA Lakers piegano Phoenix 131-113 (19 punti e 10 assist per The King).

Nonostante i 16 punti di Belinelli, San Antonio perde la sfida con Indiana (116-96). Cade ancora Houston, battuta da Utah (100-89). Un splendido Leonard (35 punti) trascina Toronto al successo su Minnesota (112-105). I Raptors sono 5-0 dall'inizio della regular season.

SPORTAL.IT | 25-10-2018 07:20