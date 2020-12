NBA: Curry spettacolo, primo successo Warriors

Al terzo tentativo stagionale, Golden State riesce a conquistare la sua prima vittoria. Grazie a 36 punti di Curry (11/25 dal campo), i Warriors si sono imposti sui Bulls con il punteggio finale di 129-128.

Tra le tante gare della notte, da evidenziare la vittoria dei LA Lakers su Minnesota (127-91, 18 punti di James). Boston perde con Indiana (108-107) mentre New Orleans supera San Antonio (98-95, solo panchina per Melli). Altra sconfitta per Milwaukee: 130-110 a favore dei NY Knicks (27 punti per Antetokounmpo).

OMNISPORT | 28-12-2020 07:21