Gallinari è, attualmente, free agent. Conclusa l’avventura con i Thunder, è alla ricerca di una nuova franchigia con cui provare a lottare per quell’anello NBA che non ha mai vinto in carriera.

Secondo il Morning News, media locale di Dallas, i Mavs di Doncic sarebbero sulle tracce dell’ala classe 1988. Dallas è una franchigia ambiziosa che punta ad allestire un roster che possa arrivare fino in fondo. Il Gallo ci spera.

OMNISPORT | 29-10-2020 07:37