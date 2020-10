NBA, D'Antoni va a Brooklyn

Poco più di un mese dopo l’annuncio della separazione dagli Houston Rockets, Mike D’Antoni ha scelto il proprio futuro.

Il coach italo-statunitense approda infatti ai Brooklyn Nets, dove sarà uno dei vice di Steve Nash, al debutto come tecnico, in uno staff che conterà anche su Ime Udoka, assistente di Gregg Popovich per sette stagioni ai San Antonio Spurs

Per D’Antoni e Nash si tratta di una ‘reunion’, visto che dal 2004 al 2008 erano insieme ai Phoenix Suns, D’Antoni in panchina e Nash in campo.

I Nets puntano a costruire una squadra da titolo che può già contare su Kevin Durant e Kyrie Irving.

OMNISPORT | 31-10-2020 08:41