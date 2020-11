NBA, Davis è senza squadra

Davis ha rifiutato la player option (avrebbe potuto giocare ancora un anno con i LA Lakers) e, di fatto, è un free agent: “Sono senza squadra. Tutte le domande sul mio futuro fatele al mio agente Paul”, le parole del neo Campione NBA.

In realtà, la sensazione è che Davis firmerà, presto, un nuovo contratto pluriennale con i LA Lakers. Non a caso, lo stesso Davis si è complimentato con la franchigia gialloviola per essersi assicurata Schroder. Insomma la coppia James-Davis dovrebbe continuare ad esistere anche nel prossimo futuro.

OMNISPORT | 18-11-2020 07:40