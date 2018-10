NBA, debutto regale di James

Finalmente in azione con i LA Lakers. Primi minuti di James con la maglia gialloviola nella sfida, di pre-season, contro Denver. Qualche sprazzo di classe per il 23, per la gioia dei 13.565 spettatori presenti al Valley View Casino Center.

La gara è stata vinta dai Nuggets (124-107) ma tutti gli occhi erano per il Re. Per James, nove punti in 15 minuti. Vittoria, invece, per Gallinari (110-91 ai danni dei Sydney Kings, 19 punti per l'azzurro). Sorride anche Belinelli: nove punti nel successo dei suoi Spurs contro gli Heat (104-100).

SPORTAL.IT | 01-10-2018 07:40