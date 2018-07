NBA, DeRozan: "Sono un fan di Pop"

Mentre Leonard, fa sapere ESPN, ha superato tutti i test e, di fatto, è pronto a giocare con i Raptors, DeRozan, neo fuoriclasse degli Spurs, non vede l'ora di giocare per coach Popovich: "Sono un suo fan. Credo sia stata una benedizione per me il poter essere allenato da uno come lui. Il mio allenatore a Toronto case mi ha detto che amerò lo stile di Pop".

28 anni, l'All Star DeRozan punta a lasciare il segno a San Antonio, dove troverà anche Belinelli, fresco di ritorno agli Spurs (contratto biennale): "Non vedo l'ora di cominciare", le parole dell'ex Toronto Raptors.

SPORTAL.IT | 25-07-2018 07:35