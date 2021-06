NBA, Doc Rivers: "So cosa fare con Simmons"

Simmons, scelta N.1 al Draft del 2016, ha deluso ancora una volta. Nella serie persa da Philadelphia contro Atlanta, è stato inesistente in attacco, con percentuali orribili ai liberi. Il popolo dei 76ers vorrebbe non vederlo più in maglia Phila.

Non la pensa così coach Doc Rivers che ha un piano per “salvarlo”: “So cosa va fatto. Dopo un anno che sono qui, posso dire che ho capito il lavoro da fare e il modo in cui farlo. Se migliorerà nel tiro, altre parti del suo gioco ne gioveranno”, le sue parole riportate da ESPN.

OMNISPORT | 22-06-2021 07:34