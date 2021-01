NBA: Doncic e l'impresa che non riuscì nemmeno a Jordan

Stratosferico, fenomenale, incredibile…non ci sono aggettivi per descrivere l’impresa e la bravura di Luka Doncic.

La superstar dei Dallas Mavericks, sta facendo veramente di tutto per diventare uno dei migliori giocatori NBA di sempre e lo ha dimostrato questa notte contro i Denver Nuggets dove ha messo a segno la sua sesta tripla doppia in questa stagione con 35 punti, 10 rimbalzi e 16 assist. Il match di questa notte è stato inoltre anche la sua terza partita in carriera con almeno 35-15-10.

Con numeri di questo calibro si entra nella storia e infatti, secondo ESPN, il fenomeno dei Mavs è ora l’unico giocatore nella storia della NBA ad aver raggiunto questi numeri per la maggior parte delle volte prima di compiere 22 anni.

Anche il grande Michael Jordan ci era riuscito una volta nel 1985 mentre Luka, a 21 anni, ci è riuscito già tre volte.

OMNISPORT | 26-01-2021 11:52