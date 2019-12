NBA, Doncic ferma la corsa di James

Il big match tra Dallas e LA Lakers sorride ai Mavs che si impongono 114-100, grazie a 27 punti e 10 assist del solito Doncic. Non bastano i 52 punti complessivi del duo James-Anthony. Per i gialloviola, terza sconfitta stagionale.

Grazie a 23 punti di Gallinari, OKC piega New Orleans (107-104, sei punti di Melli). Perde ancora San Antonio: 132-98 a favore di Detroit (sei punti per Belinelli). Tra le altre sfide, da evidenziare il successo di Boston su New York (113-104) e la larga vittoria dei LA Clippers ai danni di Washington (150-125, 34 punti di Leonard). Sorride anche Toronto (130-110 su Utah).

SPORTAL.IT | 02-12-2019 07:27