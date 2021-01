NBA, Doncic salta anche gli Houston Rockets

La stagione di Luka Doncic non è partita al meglio: il suo inizio non è di quelli soliti a cui aveva abituato, non tanto a livello statistico quanto a livello fisico e in chiave di lucidità offensiva.

Inoltre, il giocatore dei Mavericks ha riportato anche una contusione al quadricipite sinistro che non gli ha permesso di giocare nella sconfitta contro i Bulls.

Doncic non ci sarà nemmeno contro i Rockets e ancora come ha spiegato coach Rick Carlisle non si hanno notizie certe sui tempi di recupero.

OMNISPORT | 04-01-2021 20:38