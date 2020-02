NBA, doppio colpo dei Rockets

Come riportato da ESPN, Houston, per prepararsi al meglio ai play-off, ha messo sotto contratto due giocatori di grande esperienza come Jeff Green e DeMarre Carroll. Due innesti per completare il roster e avere più qualità possibile per la volata finale.

Il 33enne Jeff Green ha sottoscritto un contratto di 10 giorni, al termine del quale si deciderà se tenerlo o meno. DeMarre Carroll, anche lui 33enne, si è "liberato" dai San Antonio Spurs e punta tutto sui Rockets del Barba.

SPORTAL.IT | 18-02-2020 07:47