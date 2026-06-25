Il draft 2026 si è concluso senza la presenza di atleti azzurri ma l’Italia già guarda alla prossima edizione con Suigo e Sarr che sono in grande ascesa. La trade di Miami per Antetokounmpo aiuta anche Fontecchio

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Niente Italia nel draft NBA 2026. Non è di certo una sorpresa ma l’assenza del tricolore ha tolto un po’ di pathos per gli appassionati italiani. Fino a qualche settimana fa c’era ancora una possibilità, poi gli unici due azzurri (Suigo e Ferrari) che avevano la possibilità di essere selezionati hanno intrapreso una strada diversa. Mossa che aveva fatto con largo anticipo anche Dame Sarr. Ma il 2027 potrebbe essere diverso, l’Italia potrebbe tornare a essere protagonista.

Draft 2026: poca Europa e niente Italia

Negli ultimi anni una bandiera dell’Italia qua e là aveva fatto quasi sempre capolino. Il draft NBA che nel 2006 aveva fatto sognare con Andrea Bargnani prima scelta assoluta sembra lontano ben più di 20 anni. Il nostro movimento cerca ancora il giocatore simbolo in grado di riportare l’Italia a dare battaglia alle migliori nazionali al mondo ma c’è ancora da aspettare. Qualche mese fa erano stati Luigi Suigo, Francesco Ferrari e Dame Sarr a far capolino tra le possibili scelte di questo draft ma tutti e tre, per motivi diversi, hanno deciso di fare un passo indietro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’edizione 2026 del draft NBA segna un piccolo passo indietro per l’Europa, al primo giro solo tre gli atleti provenienti dal Vecchio Continente: gli spagnoli Mara e de Larrea rispettivamente 12esima e 25esima scelta, e il tedesco Steinbach (alla 14), e quattro al secondo con lo spagnolo Baba Miller (36), l’estone Veesaar (52), il russo Ishenko (56) e il belga Ngoy (57). Troppo presto per parlare di un’inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni ma di certo un dato da tenere in considerazione.

Suigo e Sarr puntano già al 2027

Luigi Suigo era tra gli atleti che si erano resi eleggibili per il draft 2026, salvo poi cambiare idea e decidere di andare sì negli Stati Uniti ma per giocare in NCAA con Villanova, un’opportunità unica con uno dei migliori programmi del basket universitario (basti pensare che si tratta dell’alma mater di Jalen Brunson, fresco campione NBA). La carriera del lungo italiano continua sempre più fuori dai confini del Belpaese, visto che nell’ultima stagione il 19enne di Tradate ha giocato in serba con il Mega Belgrado. La scelta Villanova non nasce solo per motivi economici ma anche per salire nelle quotazioni al draft 2007 con le prime proiezioni che lo danno alla numero 10.

Percorso NCAA anche per Dame Sarr anche lui in uno dei programmi più importanti del panorama americano. L’ala italiana, cresciuto con la maglia del Barcellona, ha scelto Duke per il suo lancio statunitense. Una buona prima stagione la sua ma per avere migliori possibilità al draft ha deciso di rimanere ancora un anno. Deve ancora sistemare qualche aspetto nella metà campo offensiva, anche per lui quotazioni in ascesa e ipotesi lottery con una chiamata alla numero 14.

Situazione diversa invece quella di Francesco Ferrari. L’ala della Virtus Bologna ha avuto un percorso più “classico” ma ha già dimostrato sia a Cividale in Legadue che a Bologna di poter essere un giocatore importante per il movimento azzurro. La scelta di rimuovere la sua candidatura al drafr è stata dettata dalle poche possibilità di ottenere una chiamata alta. Ora resta da capire che ruolo potrà affidargli la Virtus nella prossima stagione.

Fontecchio, Antetokounmpo lo trattiene a Miami

Sempre rimanendo in tema NBA, bisogna attendere ancora qualche giorno per conoscere il futuro di Simone Fontecchio. La free agency incombe e l’abruzzese è alla ricerca di una nuova possibile. L’ala azzurra ha sempre dichiarato la volontà di voler rimanere a Miami e la trade che ha portato il fenomeno greco Giannis Antetokounmpo alla corte di Eric Spoelstra potrebbe dargli una mano. La franchigia della Florida ha infatti pochissimo spazio salariale e trattenere Fontecchio potrebbe essere una situazione vantaggiosa.