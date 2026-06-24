NBA Draft, Washington alla 1 sceglie Dybantsa. Boozer "solo" alla 3 per il dopo Morant a Memphis. E c'è poca Europa

La notte delle chiamate in NBA porta sorprese: niente numero 1 per il figlio di Carlos Boozer, sceso addirittura alla 3. Wizards convinti da AJ Dybantsa, i Jazza alla 2 scelgono Peterson

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

AJ Dybantsa scelto da Washington alla numero 1, Cameron Boozer addirittura finito alla 3, selezionato da Memphis. È una sorpresa bella e buona quella che ha accompagnato l’edizione di un Draft NBA che, seppur calendarizzato nel 2026, per molti ha una vaga somiglianza Con un altro Draft, ben più illustre, cioè quello del 1984. Quando alla numero 1 venne scelto Hakeem Olajuwon da Houston, mentre soltanto alla numero 3 i Chicago Bulls si ritrovarono tra le mani un giocatore che avrebbe cambiato per sempre la storia della lega. Volendo forzare la mano, e con tutti i dovuti paragoni (Boozer non sarà mai paragonabile a Michael Jordan), nel suo piccolo le chiamate di stanotte somigliano a quelle di 42 anni, naturalmente attualizzate con tutti i crismi al contesto.

Boozer è considerato il migliore, ma scivola comunque alla 3

Perché Boozer era considerato quasi da tutti come il più forte giocatore sulla piazza, ma alla fine i Wizards (freschi di quadriennale di rinnovo per Trae Young) hanno deciso di andare comunque su Dybantsa. E persino Darryn Peterson gli è finito davanti, selezionato dagli Utah Jazz con una mossa destinata a far discutere. Che possa essere lui il Sam Bowie della storia (la sciagurata scelta numero 2 dei Blazers nel 1984)? Il tempo saprà parlare per tutti, ma intanto la sorpresa è stata tanta quando Boozer si è ritrovato fuori dalle prime due chiamate.

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Memphis così si ritrova tra le mani un potenziale uomo franchigia, per giunta nei giorni in cui il futuro della sua stella più luminosa del recente passato (nonché una delle “teste calde” più fumanti della lega), vale dire Ja Morant, ha ormai le valigie pronte per accasarsi altrove, ammesso che qualcuno decide di scommettere sul suo carattere un po’ bizzoso. Sulla carta, insomma, i Grizzlies hanno decisamente fatto un colpaccio di livello assoluto.

Dybantsa vuol fare la storia. Nets, che azzardo con Brown jr.!

Certo Washington, al di là del “rischio” preso nel chiamare Dybantsa, qualcosa in questo ragazzo c’avranno pure visto. Un’ala di 206 centimetri che arriva da BYU e che in stagione ha fatto registrare 25 punti di media e oltre il 50% dal campo, sebbene più di un analista sostenga che nell’NBA moderna possa fare fatica se non aggiusterà il tiro da fuori e soprattutto se non comincerà a difendere più duro.

Boozer sotto questo punto di vista somiglia già adesso a un giocatore più pronto e completo (eletto miglior giocatore stagionale in NCAA 1), ma nella Capitale non hanno voluto sentire storie. Le sorprese della notte del Barclays Center non si sono limitate però alle primissima chiamate: l’ala Caleb Wilson è finita ai Bulls, mentre i Clippers hanno selezionato Keaton Wagler, uno che fino a una manciata di mesi fa nessuno poteva immaginare tanto in alto, ma considerato un ottimo fit per Garland.

Ancora più clamorosa la scelta dei Nets, che con Mikel Brown jr. hanno decisamente deciso di sfidare la sorte: nessuno disquisisce sulle qualità balistiche, ma recenti problemi fisici (soprattutto alla schiena) lasciando presagire una gestione assai complicata (dicesi azzardo, per dirla con le parole degli addetti ai lavori). Kingston Fleming, chiamata numero 8 degli Hawks, dovrà raccogliere l’eredità di Young in cabina di regia.

Poca Europa: un Draft anomalo rispetto al recente passato

Con i “ritiri” di Suigo e Ferrari dall’elenco degli eleggibili, nessun italiano è finito tra le chiamate del Draft 2026 (il prossimo anno sarà un’altra storia). Anche se in realtà uno ce ne sarebbe: è Nate Ament, il ruandese-americano di passaporto italiano, per via della mamma, cresciuta a Pisa dopo essere stata adottata da una coppia italiana quando era bambina, scappando dalla guerra civile in Ruanda (l’hanno chiamato i Bucks alla 13).

La scelta dei Thunder di chiamare Adam Mara alla 12 (primo europeo in un Draft povero di giocatori extra americani: pensando al recente passato, una rarità bella e buona) si somma a quella dei Lakers per Sergio De Larrea alla 25 (poi però scambiato con la 24 di Cameron Carr dei Knicks). Festa anche in Messico per la prima chiamata assoluta al primo giro con Karim Lopez, selezionato dai Grizzlies alla 21.

Sempre OKC ha fatto una mossa di prospettiva salendo alla alla 16 per prendere il play Bennett Stirtz, considerato un po’ il Brunson di questa mandata (play tecnico ma di bassa statura). Tra poco si conosceranno anche i nomi delle scelte al secondo giro, che nella storia hanno visto giocatori diventati anche All Star (Ginobili, Kukoc, Green ma anche più recentemente Brunson e Jokic).