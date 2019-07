NBA, Duncan torna a San Antonio

Come riportato da ESPN, Duncan, una delle leggende del basket NBA, è pronto per una nuova avventura. Sarà un nuovo assistant coach di Popovich ai San Antonio Spurs, ovvero la franchigia in cui ha giocato per tutta la sua carriera.

Classe 1976, Duncan ha indossato la casacca degli Spurs dal 1997 al 2016, conquistando la bellezza di cinque anelli NBA. Ora metterà la sua grande esperienza a disposizione delle nuove leve, aiutando il suo ex coach a creare una nuova squadra vincente.

SPORTAL.IT | 23-07-2019 07:19