NBA: Durant è celestiale, i Nets vincono gara 5

Brooklyn ritrova Harden (cinque punti) ma, senza Irving, ringrazia Durant. Ben 49 punti dell’All Star nel successo dei Nets in gara 5 contro i Bucks. Finisce 114-108 con grande rimonta nella ripresa dei padroni di casa.

Non basta, in casa Milwaukee, un Antetokounmpo da 34 punti. I Nets sono ora avanti nella serie 3-2) e potrebbero chiudere i conti nel sesto atto in programma in casa dei Bucks. In palio un posto nella finale di conference ad Est.

I risultati della notte:

BROOKLYN NETS – MILWAUKEE BUCKS 114-108 (SERIE 3-2).

OMNISPORT | 16-06-2021 07:09