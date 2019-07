NBA, Durant firma con i Nets

Incredibile in NBA. Durant, infortunato al tendine d'Achille, ha ufficializzato, via instagram, il suo passaggio ai Brooklyn Nets. KD lascia, quindi i Golden State Warriors (con cui ha vinto due titoli NBA) per giocare al fianco di Irving, altro super colpo dei Nets (che hanno anche messo sotto contratto il lungo, ex LA Clippers e NY Knicks, Jordan)

Tra le altre notizie, Rose firma un biennale da 15 milioni con i Detroit Pistons. Golden State, dopo aver perso KD, si consolano con Thompson che ha deciso di restare. Infine Gay resta agli Spurs (biennale da 32 milioni).

SPORTAL.IT | 01-07-2019 07:25