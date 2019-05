NBA, Durant può rientrare per le Finals

L'infortunio occorso in gara 5 (contro Houston) non è tanto grave. Durant, stella di Golden State, ha riportato un problema al polpaccio. Non sarà presente nel sesto atto della sfida con i Rockets ma dovrebbe poter tornare per le eventuali Finals NBA.

"Ha avuto un problema al polpaccio, ne ha già avuti in passato. Ha sempre reagito bene. Certo, siamo dispiaciuti per non poterlo avere contro i Rockets ma, se andremo avanti, siamo fiduciosi di poterlo avere nell'immediato futuro", le parole di coach Kerr riportate da ESPN.

SPORTAL.IT | 10-05-2019 09:52