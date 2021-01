Kevin Durant non ha mai avuto un rapporto semplice con la stampa e con i media. Questa volta però il giocatore dei NETS non ha nemmeno apprezzato dei complimenti fatti da Bleacher Report per il suo rendimento in questo primo mese al rientro dall’infortunio al tendine d’Achille.

L’ex MVP non vuole sentire commenti sulle sue prestazioni e sui social, con un messaggio poi eliminato ha scritto: “Smettetela di spingermi. Non mi serve”

OMNISPORT | 29-01-2021 20:41