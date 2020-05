NBA, ecco data e luogo della ripresa

Ancora non c'è nulla di ufficiale ma secondo The Athletic, i vertici dell'NBA avrebbero deciso la data del ritorno in campo. Si dovrebbe tornare a giocare a partire da metà luglio (i giocatori si aspettano di potersi allenare a partire dall'1 giugno).

L'NBA avrebbe scelto il complesso del Walt Disney Resort di Orlando come sede per far disputare tutte le gare. Nessuna altra città (si era vociferato di Las Vegas). Ad Orlando si starebbe già lavorando per mettere tutto in sicurezza.

SPORTAL.IT | 21-05-2020 07:51