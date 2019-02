NBA, ecco le riserve dell'All Star Game

Dopo aver resi noti i titolari, ecco le riserve del prossimo All Star Game NBA, in programma, il prossimo 17 febbraio, a Charlotte. Per l'Ovest, spazio a Jokic (Denver), Westbrook (OKC), Thompson (Golden State), Lillard (Portland), Davis (New Orleans), Aldridge (San Antonio) e Towns (Minnesota).

Per l'Est, selezionati Simmons (Philadelphia), Beal (Washington), l'infortunato Oladipo (Indiana), Middleton (Milwaukee), Vucevic (Orlando), Lowry (Toronto), Griffin (Detroit). Spicca l'assenza di Donkic, stella di Dallas: "Non è accaduto, sarà per il prossimo anno", le sue parole riportate da ESPN.

